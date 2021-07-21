21 июля: звезды, родившиеся сегодня

В этот день родились великий полководец Александр Македонский и выдающийся писатель Эрнест Хемингуэй.

21 июля (356 до н. э.) считается днем ​​рождения выдающегося полководца Александра Македонского. В возрасте 20 лет он стал 19-м царем Македонии. С тех пор он завоевал огромное количество территорий от Северной Африки до Индии и основал великую державу, которая охватывала Македонию, Грецию, Персидскую империю и Египет.

Кто из известных людей родился в этот день

1620 — Жан Пикар, французский астроном.

1816 — Пол Рейтер (Израиль Беер Иосафат), основатель британского информационного агентства Reuters (1850).

1882 — Давид Бурлюк, украинский художник-футурист, поэт, теоретик искусства, литературный и художественный критик, издатель.

1899 — Эрнест Хемингуэй, выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.

Первый, по-настоящему писательский успех пришел к Хемингуэю после выхода в свет "И восходит солнце" или "Фиеста" пессимистического, но одновременно блестящего романа о "потерянном поколении" французских и испанских репатриантов 1920-х годов. И все же большинству Хемингуэй запомнился из-за романов "Прощай, оружие!" и "Старик и море".

1906 — Елена Телига, украинская поэтесса, публицист, литературный критик, председатель Союза украинских писателей, деятель ОУН.

Елена Телига из-за своей деятельности стала жертвой репрессий советского режима. В феврале 1942 года Телигу расстреляли в Бабьем Яру.

1907 — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из ведущих деятелей ОУН, сын известного украинского поэта Александра Олеся.

1951 — Робин Уильямс, американский актер, лауреат "Оскара" (1998, "Умница Уилл Хантинґ") "Миссис Даутфайр", "Попай", "Куда ведут мечты", "Джуманджи").

Associated Press

Ко Дню рождения Александра Македонского предлагаем посмотреть американский фильм режиссера Оливера Стоуна "Александр" (2004) с Коллином Фареллом и Анжелиной Джоли в главных ролях.

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