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21 июля: звезды, родившиеся сегодня

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21 июля: звезды, родившиеся сегодня

Associated Press

В этот день родились великий полководец Александр Македонский и выдающийся писатель Эрнест Хемингуэй.

21 июля (356 до н. э.) считается днем ​​рождения выдающегося полководца Александра Македонского. В возрасте 20 лет он стал 19-м царем Македонии. С тех пор он завоевал огромное количество территорий от Северной Африки до Индии и основал великую державу, которая охватывала Македонию, Грецию, Персидскую империю и Египет.

Кто из известных людей родился в этот день

1620 — Жан Пикар, французский астроном.

1816 — Пол Рейтер (Израиль Беер Иосафат), основатель британского информационного агентства Reuters (1850).

1882 — Давид Бурлюк, украинский художник-футурист, поэт, теоретик искусства, литературный и художественный критик, издатель.

1899Эрнест Хемингуэй, выдающийся американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года.

Первый, по-настоящему писательский успех пришел к Хемингуэю после выхода в свет "И восходит солнце" или "Фиеста" пессимистического, но одновременно блестящего романа о "потерянном поколении" французских и испанских репатриантов 1920-х годов. И все же большинству Хемингуэй запомнился из-за романов "Прощай, оружие!" и "Старик и море".

1906 — Елена Телига, украинская поэтесса, публицист, литературный критик, председатель Союза украинских писателей, деятель ОУН.

Елена Телига из-за своей деятельности стала жертвой репрессий советского режима. В феврале 1942 года Телигу расстреляли в Бабьем Яру.

1907 — Олег Ольжич (Олег Кандыба), украинский поэт, археолог и политический деятель, один из ведущих деятелей ОУН, сын известного украинского поэта Александра Олеся.

1951 — Робин Уильямс, американский актер, лауреат "Оскара" (1998, "Умница Уилл Хантинґ") "Миссис Даутфайр", "Попай", "Куда ведут мечты", "Джуманджи").

© Associated Press
Associated Press

Ко Дню рождения Александра Македонского предлагаем посмотреть американский фильм режиссера Оливера Стоуна "Александр" (2004) с Коллином Фареллом и Анжелиной Джоли в главных ролях.

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