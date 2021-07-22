Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 700.

В Украине по состоянию на утро 22 июля зафиксировано 726 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 501 выздоровел. Было проведено 43 267 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 402 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 20 724 человека;

методом ИФА — 7 749 человек;

экспресс-тестами — 14 794 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 246 656 человек;

выздоровели — 2 183 003 человека;

летальных исходов — 52 790;

проведено ПЦР-тестов — 11 221 402.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.

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