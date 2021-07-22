Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 22 июля

За последние сутки количество заболевших возросло более чем 700.
В Украине по состоянию на утро 22 июля зафиксировано 726 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 21 человек, еще 501 выздоровел. Было проведено 43 267 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 402 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 20 724 человека;
- методом ИФА — 7 749 человек;
- экспресс-тестами — 14 794 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 246 656 человек;
- выздоровели — 2 183 003 человека;
- летальных исходов — 52 790;
- проведено ПЦР-тестов — 11 221 402.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (246), Донецкой (44), Одесской (42), Харьковской (41) и Сумской (37) областях.