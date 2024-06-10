На Сумщині прозвучало 65 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 09 червня 2024.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотіньська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (9 вибухів).

Миколаївська громада: завдано атаку FPV дроном (1 вибух) та артилерійські обстріли (7 вибухів).

Хотіньська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів), артилерії (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: були артилерійські (4 вибухи) мінометні (4 вибухи) обстріли та атака FPV дронами (2 вибухи).

Середино-Будська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.

Великописарівська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометні обстріли (8 вибухів) та атака FPV дронами (3 вибухи).

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Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

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