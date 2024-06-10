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Ворог просунувся біля Уманського і в Новоолександрівці - Deep State

Ворог просунувся біля Уманського і в Новоолександрівці - Deep State

Оновлена мапа бойових дій. / Фото: t.me/DeepStateUA

На фронті - гаряче.

Мапу бойових дій оновлено.

Про це інформує аналітичний канал Deep State. 

Згідно з їхньою інформацією, ворог просунувся біля Уманського і в Новоолександрівці.

"В Новоолександрівці знову на ті самі граблі", - йдеться у повідомленні. 

"Росіяни продовжують рух до траси Покровськ-Костянтинівка через командування одного з підрозділів ТрО, яке не повідомляло сусідів про втрату позицій", - додають у Deep State. 

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 518 560 військовослужбовців.

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