Ворог просунувся біля Уманського і в Новоолександрівці - Deep State

На фронті - гаряче.
Мапу бойових дій оновлено.
Про це інформує аналітичний канал Deep State.
Згідно з їхньою інформацією, ворог просунувся біля Уманського і в Новоолександрівці.
"В Новоолександрівці знову на ті самі граблі", - йдеться у повідомленні.
"Росіяни продовжують рух до траси Покровськ-Костянтинівка через командування одного з підрозділів ТрО, яке не повідомляло сусідів про втрату позицій", - додають у Deep State.
Нагадаємо, станом на ранок 9 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 518 560 військовослужбовців.
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