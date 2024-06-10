Враг продвинулся возле Уманского и в Новоалександровке – Deep State

На фронте – горячо.
Карта боевых действий обновлена.
Об этом сообщает аналитический канал Deep State.
Согласно их информации, враг продвинулся у Уманского и в Новоалександровке.
"В Новоалександровке снова на те же грабли", — говорится в сообщении.
"Россияне продолжают движение к трассе Покровск-Константиновка из-за командования одного из подразделений ТрО, которое не сообщало соседей о потере позиций", — добавляют в Deep State.
Напомним, по состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.
Читайте также:
- РФ может осуществить то же, что и в Харьковской области: ГНСУ о ситуации в Сумской области
- Есть ли угроза наступления РФ на Сумщину – какая там ситуация и что говорят пограничники
- Угроза наступления россиян на Сумщину: военный назвал два варианта развития событий