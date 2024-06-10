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Враг продвинулся возле Уманского и в Новоалександровке – Deep State

Враг продвинулся возле Уманского и в Новоалександровке – Deep State

Обновлена карта боевых действий. / Фото: t.me/DeepStateUA

На фронте – горячо.

Карта боевых действий обновлена.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Согласно их информации, враг продвинулся у Уманского и в Новоалександровке.

"В Новоалександровке снова на те же грабли", — говорится в сообщении.

"Россияне продолжают движение к трассе Покровск-Константиновка из-за командования одного из подразделений ТрО, которое не сообщало соседей о потере позиций", — добавляют в Deep State.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.

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