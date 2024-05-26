РФ може здійснити те ж, що й на Харківщині: ДПСУ про ситуацію на Сумщині

Речник ДПСУ не виключає, що окупанти можуть намагатися створити на Сумщині те ж саме, що й на півночі Харківщини. Проте заспокоює, що наразі у ворога сил для повноцінного наступу на область немає.

Російські окупанти поблизу українського кордону в Сумській області тримають певні свої підрозділи та засоби, однак поки цих сил недостатньо для повноцінного наступу.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Також читайте Чи є загроза наступу РФ на Сумщину – яка там ситуація і що кажуть прикордонники

"Якщо говорити про Сумську область і додати Чернігівську, то протяжність кордону з країною-агресором в межах цих областей досить велике. Лише на Сумщині – понад 560 км. Але ворог, як і раніше тримає свої підрозділи, сили і засоби на цих напрямках", – нагадав Демченко.

За його словами, не можна виключати, що окупанти можуть у Сумській області зробити щось подібне на те, що нині відбувається на півночі Харківської області.

"Вони можуть здійснити наступ на Сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути сили ЗСУ та не дозволяти їх перекидати на більш важливі напрямки фронту", – додав речник ДПСУ.

Проте Демченко запевнив, що наразі у росіян недостатньо сил для стратегічних цілей, лише для тактичних.

Раніше голова Сумської ОВА Володимир Артюх прокоментував, чи можливе на Сумщині повторення Харківського сценарію.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області. Згодом Буданов був змушений пояснювати свою заяву і запевнив, що станом на 14 травня у прикордонні Сумщини перебувало невелике угруповання росіян.

Читайте також: