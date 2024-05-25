На Сумщині пролунало понад 200 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 24 травня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 204 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (25 вибухів) та артилерії (42 вибухи).

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (23 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано мінометні обстріли (3 вибухи).

Есманьська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух), мінометні обстріли (7 вибухів).

Новослобідська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів).

Білопільська громада: завдано удару FPV дроном (3 вибухи), артилерійські обстріли (12 вибухів) та здійснено скидання боєприпасів ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів), мінометні обстріли (20 вибухів).

Річківська громада: завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (5 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл з РСЗВ «Град (30 вибухів).

Хотінська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що ситуація на прикордонні, зокрема у Харківській області, не є наступом армії агресорки Росії на Харків. Плани ворога щодо міста Суми також відомі, як і ресурси ворога на цьому напрямку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.