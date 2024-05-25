В Сумской области прозвучало более 200 взрывов

Стала известна ситуация на пограничном состоянии на 21.00 24 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне произвели 31 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 204 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Миропольская громада: враг бил из минометов (25 взрывов) и артиллерии (42 взрыва).

Краснопольская громада: совершены артиллерийские обстрелы (23 взрыва), минометный обстрел (1 взрыв).

Юнаковская громада: зафиксированы минометные обстрелы (3 взрыва).

Эсманьская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв), минометные обстрелы (7 взрывов).

Новослободская громада: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов).

Белопольская громада: нанесен удар FPV дроном (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (12 взрывов) и произведен сброс боеприпасов ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (5 взрывов), минометные обстрелы (20 взрывов).

Речковская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (5 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: произведен обстрел из РСЗО «Град (30 взрывов).

Хотинская громада: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Середино-будская громада: совершен минометный обстрел (9 взрывов).

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что ситуация на пограничных, в частности в Харьковской области, не является наступлением армии агрессорки России на Харьков. Планы врага по отношению к городу Сумы также известны, как и ресурсы врага на этом направлении.

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