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Астрологический прогноз на 25-26 мая

Астрологический прогноз на 25-26 мая

Зеркало - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 18-й лунный день, который будет длится в течение двух календарных суток, благоприятен для принятия серьезных решении – профессиональных, финансовых, бытовых и личных. 

Символ дня: Зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый, неритовый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: кахолонг, опал, шпинель.

За какую часть тела отвечает: кожа. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в это время, будут длиться долго, поэтому е стоит их запускать. 

Питание дня: нынешние дни благоприятны для поста, лечебного голодания и детокс-диеты, это поможет очистить организм от шлаков и токсинов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Дачные работы дня: полив в эти дни принесет растениям не пользу, а вред. 

Магия и мистика дня: желательно носить обереги и украшения с бирюзой – она спасет от сглаза. 

Сны дня: в снах, которые приснятся в это время, содержится важная подсказка относительного того, как излечиться от затянувшегося заболевания. 

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя. 

Цитата дня: «Тому, кто хочет жить в мире и покое, не стоит говорить то, что он знает, и судить то, что он видит» (Эмиль Мейерсон). 

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