Астрологічний прогноз на 25-26 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 18-й місячний день, який триватиме протягом двох календарних діб, сприятливий для ухвалення серйозних рішень – професійних, фінансових, побутових та особистих.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: зелений, неритовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: кахолонг, опал, шпинель.

За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть тривати довго, тому не варто їх запускати.

Харчування дня: нинішні дні сприятливі для посту, лікувального голодування та детокс-дієти, це допоможе очистити організм від шлаків та токсинів.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: поливання цими днями принесе рослинам не користь, а шкоду.

Магія та містика дня: бажано носити обереги та прикраси з бірюзою – вона врятує від пристріту.

Сни дня: у снах, які наняться в цей час, міститься важлива підказка щодо того, як вилікуватися від захворювання, що затяглося.

Табу дня: необхідно відмовитися від шкідливих звичок – куріння та алкоголю.

Цитата дня: «Тому, хто хоче жити у світі та спокої, не варто говорити те, що він знає, і судити те, що він бачить» (Еміль Меєрсон).

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