В Сумской области прозвучало 65 взрывов

Стала известна ситуация на приграничных Сумщине по состоянию на 21.00 09 июня 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Николаевская, Хотиньская, Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская громады.

Юношеская громада: совершены артиллерийские обстрелы (9 взрывов).

Николаевская громада: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв) и артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Хотинская громада: враг избивал из минометов (17 взрывов), артиллерии (6 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Краснопольская громада: были артиллерийские (4 взрыва) минометные (4 взрыва) обстрелы и атака FPV дронами (2 взрыва).

Середино-будская громада: 2 мины сбросил враг на территорию общины.

Великописаревская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометные обстрелы (8 взрывов) и атака FPV дронами (3 взрыва).

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Как сообщалось, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

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