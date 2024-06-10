После взрывов в Крыму промчались пожарные авто

Русских ждала неспокойная ночь.
Сообщают, что из Джанкойского района пожарные автомобили по Московской трассе едут в сторону Симферополя после ряда взрывов.
Об этом пишет канал "Крымский ветер".
Напомним, что:
- До 6-8 взрывов слышали в Красноперекопском, Джанкойском районах и Первомайском. О "прилетах" пока ничего не известно.
- 4 мощных взрыва, от которых "стены дрожали", слышали в Евпатории и Сакском районе. Есть предположение о прилете по военному объекту возле села Наумовка Сакского района – эта информация не подтверждена. А вот в селе Михайловка Сакского района синхронно со взрывами пропало электричество.
- Также сообщают, что все четыре ракеты прилетели по наземному объекту возле Евпатории, но данная информация тоже не подтверждена.
Напомним, накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ опрокинула ракетоносители в Азовское море.
Ранее участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали, что к Крымскому мосту кафиры стягивают ПВО и баржи.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!
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