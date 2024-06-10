После взрывов в Крыму промчались пожарные авто

Сообщают, что из Джанкойского района пожарные автомобили по Московской трассе едут в сторону Симферополя после ряда взрывов.

Об этом пишет канал "Крымский ветер".

Напомним, что:

До 6-8 взрывов слышали в Красноперекопском, Джанкойском районах и Первомайском. О "прилетах" пока ничего не известно.

4 мощных взрыва, от которых "стены дрожали", слышали в Евпатории и Сакском районе. Есть предположение о прилете по военному объекту возле села Наумовка Сакского района – эта информация не подтверждена. А вот в селе Михайловка Сакского района синхронно со взрывами пропало электричество .

. Также сообщают, что все четыре ракеты прилетели по наземному объекту возле Евпатории, но данная информация тоже не подтверждена.

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Напомним, накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ опрокинула ракетоносители в Азовское море.

Ранее участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали, что к Крымскому мосту кафиры стягивают ПВО и баржи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!

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