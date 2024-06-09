В Азовском море атакован российский корабль — Крымский ветер

В ночь на 9 июня у порта Ейск, расположенного на южном берегу Таганрогского залива Азовского моря, был атакован российский корабль.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Паблик утверждает, что корабль атаковали украинские беспилотники. Однако украинская сторона по состоянию на 15.15 9 июня этого не комментировала.

"Ночью около полуночи украинский БПЛА атаковал российский корабль у порта Ейск (точка два) и корабль, предварительно, отправился в сопровождение крейсера "Москва". Утром вся информация об атаке была удалена из всех роспабликов. Похоже, что оккупанты решили спрятать БДК в Ейске, но что-то пошло не так", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что РФ опрокинула ракетоносители в Азовское море.

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