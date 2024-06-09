В Азовському морі атаковано російський корабель - Кримський вітер

У ніч проти 9 червня біля порту Єйськ, що розташований на південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, був атакований російський корабель.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

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Паблік стверджує, що корабель атакували українські безпілотники. Однак українська сторона станом на 15:15 9 червня цього не коментувала.

"Вночі близько опівночі український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (точка два) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва". Вранці всю інформацію про атаку було видалено з усіх роспабліків. Схоже, що окупанти вирішили заховати БДК у Єйську, але щось пішло не так", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.

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