В Азовському морі атаковано російський корабель - Кримський вітер

Кримський паблік стверджує, що корабель атакували українські безпілотники.
У ніч проти 9 червня біля порту Єйськ, що розташований на південному березі Таганрозької затоки Азовського моря, був атакований російський корабель.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Паблік стверджує, що корабель атакували українські безпілотники. Однак українська сторона станом на 15:15 9 червня цього не коментувала.
"Вночі близько опівночі український БПЛА атакував російський корабель біля порту Єйськ (точка два) і корабель, попередньо, вирушив у супровід крейсера "Москва". Вранці всю інформацію про атаку було видалено з усіх роспабліків. Схоже, що окупанти вирішили заховати БДК у Єйську, але щось пішло не так", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, напередодні речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що РФ перекинула ракетоносії в Азовське море.
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