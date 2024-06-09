Трагедія на Одещині: батько відволікся, а дитина зникла під водою

У Роздільнянському районі Одещини Поліцейські розслідують обставини трагічної загибелі 10-річного хлопчика на водоймі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Відомо, що малолітній перебував на відпочинку біля місцевого ставка з батьком.

Доки хлопчик купався, батько, який перебував на березі, відволікся та випустив його з поля зору, і той зник.

Чоловік разом з односельцями, що перебували поряд, кинулися його розшукати. Згодом витягнули хлопця непритомного з води. Врятувати дитину не вдалося.

Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Тіло дитини буде доправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Раніше стало відомо, що у сквері загинув 13-річний хлопчик.

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