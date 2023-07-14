На Сумщині водій трактора підірвався на міні

На Сумщині водій трактора, проігнорував знак "Обережно міни", заїхав у заборонену зону і натрапив на вибухонебезпечний предмет.

Про це інформує пресслужба МВС.

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У повідомленні вказується, що інцидент стався у Конотопському районі, де неподалік від одного з сіл 46-річний працівник аграрного підприємства здійснював оприскування пшениці.

"Тракторист розповів правоохоронцям, що бачив попереджувальну табличку з написом «Обережно міни», та все ж з’їхав на небезпечну ділянку поблизу поля, щоб виконати роботу. За кілька секунд пролунав потужний вибух — оприскувач своїм колесом наїхав на міну. Чоловік вийшов з трактора і побачив, що колеса та корпус оприскувача пошкоджені, а на землі утворилася вирва. Водій, на щастя, отримав лише кілька подряпин", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронні органи закликають дотримуватись правил мінної безпеки і радять ні в якому разі не ігнорувати таблички, знаки, написи та мітки, які попереджають про мінно-вибухову небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міни із затопленої частини Херсонщини після підриву Каховської ГЕС, які прибиває течією до пляжів Одеси, знищуватимуться відразу на місті.

Крім того, ми раніше інформували, що на Харківщині підліток загинув внаслідок детонації вибухового предмету, який він перевозив.

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