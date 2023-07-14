У молодої коханої Роберта де Ніро паралізувало обличчя після народження доньки

Молода обраниця 79-річного голлівудського актора Роберта де Ніро, тренерка з бойових мистецтв Тіффані Чен, зіштовхнулася з серйозними проблемами після народження доньки.

Як відомо, у квітні 2023 року обраниця зірки народила йому сьому дитину - доньку Джію Вірджінію. Однак щасливу подію дещо затьмарив параліч Белла, який розпочався у Тіффані після пологів.

У інтерв'ю CBS Mornings Чен розповіла, що внаслідок хвороби в неї паралізувало обидві сторони обличчя. Спочатку, за словами тренерки, вона відчули погіршення мови, а потім - оніміння та поколювання на обличчі.

"Моє обличчя стало здаватися мені дивним. Я не розуміла, що це за відчуття. Це було дивно", - поділилася Чен.

Тіффані Чен / Фото: Скріншот з відео

За тиждень після пологів у обраниці актора погіршився стан до того, що вона просто не змогла їсти. Після цього Тіффані терміново поїхала до лікарні.

"Я намагалася поїсти. Я спробувала покласти виделку з їжею до рота, але все падало. Я не могла їсти, а потім почала заїкатися. Я втратила всі функції обличчя в ту хвилину, коли потрапила в лікарню", - розповіла кохана де Ніро.

Нагадаємо, що у травні Роберт де Ніро разом з молодшою на 34 роки коханою вперше вийшов у світ - пара разом з'явилася на вечірці Vanity Fair x Prada на Каннському кінофестивалі.

Роберт де Ніро і Тіффані Чен / Фото: Getty Images

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