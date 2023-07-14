Даша Астаф'єва в обтислому вбранні продемонструвала фантастичну гнучкість

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва показала, як їй вдається тримати своє тіло у чудовій формі.

Знаменитість опублікувала у своєму профілі в Instagram відео з домашнього тренування. Підтримувати фігуру Даші допомагає йога. Як розповіла співачка, тривалий час вона не приділяла увагу фізичним практикам, однак зараз вирішила повернутися до занять.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Мама повертається у йогу…ну, як у йогу, у ретройогу. Камон зі мною! Знаю, вам подобається такий контент", - підписала публікацію

У ролику Астаф'єва продемонструвала неабияку гнучкість, коли виконувала складні асани на килимку. Співачка показала, як стоїть догори ногами, робить випади та розтягує м'язи. Для тренування Даша обрала обтислий спортивний комплект бежевого кольору, який підкреслив апетитну фігуру знаменитості.

Даша Астаф'єва / Фото: instagram.com/da_astafieva

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