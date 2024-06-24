На Сумщині зафіксовано 37 вибухів: подробиці

Ворог продовжує атакувати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 23 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 37 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська громади.
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи), мінометний обстріл (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів), скид ВОГ з БпЛА (5 вибухів).
- Есманьська громада: ворог бив з мінометів (2 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (9 вибухів), міномету (8 вибухів).
Нагадаємо, що російські окупанти опублікували відео із застосуванням тритонної бомби ФАБ-3000 М54.
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