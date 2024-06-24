Тривають бої за Новоолександрівку - Генштаб

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб у повідомленні у соціальних мережах.

Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень , противник завдав два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.

, противник завдав два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ. На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.

успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки. На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.

поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів. На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки. На Торецькому напрямку зупинено сім атак російських терористів. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

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Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля н а Покровському напрямку . Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більша частину атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації ситуації та недопущення просування росіян вглиб української території.

. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більша частину атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації ситуації та недопущення просування росіян вглиб української території. На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України.

відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України. На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Наші воїни відслідковують пересування ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження. Сьогодні слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають агресору відчутних втрат.

"Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові на лінії фронту застосовують проти російських загарбників сотні наземних роботизованих комплексів.

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