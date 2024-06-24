Тривають бої за Новоолександрівку - Генштаб

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень.
Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення.
Про це інформує Генштаб у повідомленні у соціальних мережах.
Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.
- З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.
- На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.
- На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.
- На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.
- На Торецькому напрямку зупинено сім атак російських терористів. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.
- Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більша частину атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації ситуації та недопущення просування росіян вглиб української території.
- На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України.
- На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.
- Наші воїни відслідковують пересування ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження. Сьогодні слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають агресору відчутних втрат.
"Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові на лінії фронту застосовують проти російських загарбників сотні наземних роботизованих комплексів.
Читайте також: