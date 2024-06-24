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Тривають бої за Новоолександрівку - Генштаб

Тривають бої за Новоолександрівку - Генштаб

Українські військові продовжують боронити рідну землю / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 23.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб у повідомленні у соціальних мережах. 

Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України. Сьогодні ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.

  • З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень, противник завдав два ракетних удари чотирма ракетами,  47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.
  • На Харківському напрямку успішно відбито 5 атак противника в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми.
  • На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки. 
  • На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.
  • На Сіверському напрямку  окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.
  • На Торецькому напрямку зупинено сім атак російських терористів. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.
  • Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більша частину атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації ситуації та недопущення просування росіян вглиб української території.
  • На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України.
  • На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін. 
  • Наші воїни відслідковують пересування ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження. Сьогодні слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають агресору відчутних втрат.

"Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, українські військові на лінії фронту застосовують проти російських загарбників сотні наземних роботизованих комплексів.

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