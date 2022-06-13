День Святого Духа 2022: картинки українською, привітання

В понеділок, 13 червня 2022 року, християни святкують День Святого Духа - одне з великих церковних свят. Привітання в День Святого Духа і картинки українською мовою - шукайте в матеріалі ТСН.ua.

Другий день Зелених свят називають Духів день або День Святого Духа. Гарні привітання і листівки на День Святого Духа піднімуть настрій та подарують благословення.

День Святого Духа: привітання

З Днем Святого Духа нас! Кажуть, що вся нечисть, що на землі є, цього дня спопеляється Святим Духом, що сходить на землю. Це означає, що створене зло можна перемогти і перемогти, хоч би якими силами воно було покликане. Нехай Духів День принесе очищення вам і вашій душі, додасть миру та благодаті у вашій оселі і, звичайно, подарує здоров'я вашим близьким.

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Сьогодні відзначається світле церковне свято – Духів День. Святий дух літає над землею, даруючи життя і наділяючи серця людей любов'ю, вірою та добром. Нехай цей день буде відзначений радістю та світлими помислами, все живе наповнюється силами та потужністю родючості. Славимо землю-іменинницю!

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У Духів день щиро вітаю і від щирого серця хочу побажати світла та тепла в домі, радості та щастя в душі, милості та любові в серці, добрих людей та удачі на шляху. Нехай праведними будуть думки та діяння, нехай небеса подарують благодать, міцну віру та незгасну надію.

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У Духів день бажаю миру, доброти, світлих надій та благодаті у житті. Нехай голова думає тільки про хороше, нехай серце велить чинити чесно та благородно. Бажаю не оступатися, берегти себе та близьких, сіяти у світі квіти щедрості та милосердя.

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У Духів день від щирого серця бажаю, щоб березові гілочки прогнали з дому всі печалі та негоди, щоб аромат цілющих трав наповнив душу щастям та надією, щоб сира землячка радувала щедрими врожаями, а близькі люди дарували яскраве світло кохання.

Листівки на День Святого Духа українською

День Святого Духа: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День Святого Духа: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День Святого Духа: картинки українською / Фото: ТСН.ua

День Святого Духа: картинки українською / Фото: ТСН.ua