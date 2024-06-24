Буданов назвав ключовий проєкт для перемоги над Росією

Очільник ГУР пояснив, чому Сили оборони України від весни 2022 року почали проводити значні операції на території РФ.

Відповіддю на перевагу Росії в живій силі повинні стати бойові технології, в яких Україна стала світовим лідером, замінюючи людей на полі бою новими варіантами безпілотників і засобами радіоелектронної боротьби.

Про це заявив керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов у коментарі виданню The Philadelphia Inquirer.

“Технології матимуть досить важливе значення в цій війні, щоб ми не вели війну, поки не залишиться останній громадянин”, - зауважив він.

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Саме технології стали ключовими для одного з найважливіших проєктів Буданова: вести війну з Росією за допомогою безпілотників далекого радіусу дії.

“Я фанат цього. Я виступаю за це з перших днів війни, відкрито кажучи, що поки війна буде стримуватися на нашій території, вона не торкнеться Росії. Саме тому від весни 2022 року ми почали проводити значні операції на території Росії, і будемо йти далі, чим більше у нас буде ресурсів для цього. І Росія почала це відчувати”, - відзначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, українські військові на лінії фронту застосовують проти російських загарбників сотні наземних роботизованих комплексів.

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