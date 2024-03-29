Бойові роботи в ЗСУ: військовий приголомшив заявою

Перевагу на полі бою Україна може отримати лише за умови впровадження високотехнологічних рішень.

Про це заявив заступник командира батальйону ЗСУ, керівник проєктного офісу Акселератора Міноборони, майор Павло Кишкар в ефірі "Еспресо.tv".

"Ми часто говоримо про брак людей на полі бою, а вони є. Давайте технічну мобілізацію проведемо, тоді частина людей вивільняється. Адже роботу на полі бою будуть виконувати роботи – чи то безпілотні апарати, чи то наземні керовані комплекси. Такі напрацювання у нас є. Якщо ми швидко відреагуємо і розпишемо, яким чином "Тандем-2" чи "Шабля" постачатимуться і використовуватимуться на полі бою, то отримаємо перевагу над ворогом як тактичну, так і в позиційній обороні", – розповів Павло Кишкар.

Він також додав, що головнокомандувач ЗСУ підтримує цей напрямок розвитку Збройних сил.

На думку військового, іншого варіанту в України немає, тому що ми завжди будемо поступатися країні-агресорці в чисельності живої сили.

"У нас немає чоловіків більше, ніж у противника. Якщо з нашого боку може бути лише технологічна перевага, то давайте її забезпечимо. Високотехнологічні рішення на полі бою потрібні, вони зможуть забезпечити технологічну перевагу над РФ", – додав Кишкар.

Майор також розповів, що бойові роботи вже використовуються в обмеженій кількості. "Проводиться цілий комплекс заходів, щоб підготувати кадри, ремонтну та автомобільну базу, вчасно забезпечити підрозділи боєприпасами. Це все комплексне рішення, навчання може проводитися вже зараз. Такі комплекси є, і найближчим часом будуть з'являтися у масовому виробництві. Ми очікуємо найближчими тижнями підписання перших контрактів по "Тандему" і "Шаблі"", – зазначив Кишкар.

За його словами, необхідно забезпечити взаємодію між розробником дистанційно керованих модулів, виробником зброї та бійцем-оператором. Це дозволить оперативно отримувати зворотний зв'язок, вдосконалювати бойових роботів і використовувати їх у найефективніший спосіб.

"Ми передаємо цю інформацію до інших підрозділів, які можуть вже завтра отримати на постачання ці комплекси та мати напрацювання від виробника і бойових підрозділів, які вже працювали з цими системами. Це докорінно змінює наземну ситуацію в плані стилю ведення бою, дозволяє командирам з більшою фантазією підходити до розміщення бойових, вогневих засобів ураження. Але найголовніше, що це напряму пов'язане з мобілізацією", – підкреслив Павло Кишкар.

Нагадаємо, в Україні почали виробляти автоматизовану систему, яка зможе знищувати ворогів дистанційно. Проєкт "Шабля" – це турель, яка дистанційно керується оператором.

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