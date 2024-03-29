Боевые роботы в ВСУ: военный ошеломил заявлением

Преимущество на поле боя Украина может получить только при внедрении высокотехнологичных решений.

Об этом заявил заместитель командира батальона ВСУ, руководитель проектного офиса Акселератора Минобороны, майор Павел Кишкарь в эфире "Эспрессо.tv".

"Мы часто говорим о нехватке людей на поле боя, а они есть. Давайте техническую мобилизацию проведем, тогда часть людей высвобождается. Ведь работу на поле боя будут выполнять роботы, будь то беспилотные аппараты или наземные управляемые комплексы. Такие наработки у нас есть. Если мы быстро отреагируем и распишем, каким образом "Тандем-2" или "Шабля" будут поставляться и использоваться на поле боя, то получим преимущество над врагом как тактическое, так и в позиционной обороне", — рассказал Павел Кишкарь.

Он также добавил, что Главнокомандующий ВСУ поддерживает это направление развития вооруженных сил.

По мнению военного, другого варианта у Украины нет, потому что мы всегда будем уступать стране-агрессору в численности живой силы.

"У нас нет мужчин больше, чем у противника. Если с нашей стороны может быть только технологическое преимущество, то давайте его обеспечим. Высокотехнологичные решения на поле боя нужны, они смогут обеспечить технологическое превосходство над РФ", – добавил Кишкарь.

Майор также рассказал, что боевые роботы уже используются в ограниченном количестве.

"Проводится целый комплекс мер, чтобы подготовить кадры, ремонтную и автомобильную базу, вовремя обеспечить подразделения боеприпасами. Это все комплексное решение, обучение может проводиться уже сейчас. Такие комплексы есть, и в ближайшее время будут появляться в массовом производстве. Мы ожидаем в ближайшие недели подписания первых контрактов по "Тандему" и "Шабле"", – отметил Кишкарь.

По его словам, необходимо обеспечить взаимодействие между разработчиком дистанционно управляемых модулей, производителем оружия и бойцом-оператором. Это позволит оперативно получать обратную связь, совершенствовать боевых роботов и использовать их наиболее эффективным способом.

"Мы передаем эту информацию другим подразделениям, которые могут уже завтра получить поставки этих комплексов и иметь наработки от производителя и боевых подразделений, которые уже работали с этими системами. Это коренным образом меняет наземную ситуацию в плане стиля ведения боя, позволяет командирам с большей фантазией подходить к размещению боевых, огневых средств поражения. Но самое главное, что это напрямую связано с мобилизацией", – подчеркнул Павел Кишкарь.

Напомним, в Украине начали производить автоматизированную систему, которая сможет уничтожать врагов дистанционно. Проект "Шабля" – это турель, которая дистанционно управляется оператором.

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