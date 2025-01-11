Нічна атака по Україні "Шахедами": де чули вибухи

У ніч проти 11 січня 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Противник атакував 74-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Станом на 09.00 підтверджено збиття 47-х ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

Через падіння збитих ворожих безпілотників у семи областях України пошкоджено господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

27 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Раніше повідомлялося, що російська армія атакувала безпілотниками Кіровоградську область. Спрацювала ППО, але без наслідків не минулося.

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