Ночная атака по Украине "Шахедами": где слышали взрывы

В ночь на 11 января 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Противник атаковал 74 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск. По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях", — говорится в сообщении.

Из-за падения сбитых вражеских беспилотников в семи областях Украины повреждены хозяйственные здания, учреждения, частные дома, автотранспорт. Предварительно, без жертв, последствия ликвидируют, пострадавшим оказывается помощь.

27 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Ранее сообщалось, что российская армия атаковала беспилотниками Кировоградскую область. Сработала ПВО, но без последствий не обошлось.

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