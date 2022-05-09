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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область

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Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область

commons.wikimedia.org

Вночі Дніпропетровська область зазнала ворожих обстрілів.

Окупанти накрили вогнем населенні пункти в Зеленодольській громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Вночі ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду. Влучили по околиці села Велика Костромка. Кілька вулиць залишилися без світла. Люди не постраждали. Зараз все нормально", - проінформував Резніченко.

Нагадаємо, що 11 людей, які переховувались у підвалі пошкодженого внаслідок авіаудару будинку в Шипіловому Луганської області, перестали виходити на зв'язок. Через постійні обстріли окупантами Луганщини, неможливо до кінця розібрати завали ані в Білогорівці, ані в Шипіловому, тож доля людей під завалами невідома.

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