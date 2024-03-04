Окупанти вбили двох рятувальників на Донеччині

Сьогодні, 4 березня, під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. Ворог вдарив по надзвичайниках та пожежній техніці безпілотником.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик. Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити", – зазначив міністр.

Він висловив щирі співчуття рідним, близьким та друзям колег. Світла пам'ять героїчним рятувальникам.

Раніше у Хмельницькому внаслідок російської атаки дронами в ніч проти 27 лютого загинуло двоє рятувальників ДСНС. Одному із них був лише 21 рік.

Читайте також: