Оккупанты убили двух спасателей в Донецкой области

Сегодня, 4 марта, во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под обстрел россиян. Враг ударил по чрезвычайникам и пожарной технике беспилотником.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь. У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить", – отметил министр.

Он выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям коллег. Светлая память героическим спасателям.

Ранее в Хмельницком в результате российской атаки дронами в ночь на 27 февраля погибли двое спасателей ГСЧС. Одному из них был всего 21 год.

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