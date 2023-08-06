Повітряна тривога шириться Україною

У ніч проти 6 червня в багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога лунає у наступних областях: Харківській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій та автономній республіці Крим.

Повітряна тривога оголошена через ворожі безпілотники, а Одеській області загрожує ракетна небезпека. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше керованою авіабомбою росіяни ударили по пункту переливання крові. Є загиблі.