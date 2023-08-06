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Повітряна тривога шириться Україною

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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823
Час на прочитання
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Повітряна тривога шириться Україною

У кількох українських областях триває повітряна тривога.

У ніч проти 6 червня в багатьох областях України оголошена повітряна тривога.

Повітряна тривога лунає у наступних областях: Харківській, Донецькій, Луганській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій та автономній республіці Крим. 

Повітряна тривога оголошена через ворожі безпілотники, а Одеській області загрожує ракетна небезпека. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше керованою авіабомбою росіяни ударили по пункту переливання крові. Є загиблі. 

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Дата публікації
Перегляди
823
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