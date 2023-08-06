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Воздушная тревога распространяется по Украине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1338
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога распространяется по Украине

В нескольких украинских областях идет воздушная тревога.

В ночь на 6 июня во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога раздается в следующих областях: Харьковской, Донецкой, Луганской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской и автономной республике Крым.

Воздушная тревога объявлена из-за вражеских беспилотников, а Одесской области грозит ракетная опасность. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее управляемой авиабомбой россияне ударили по пункту переливания крови. Есть погибшие.

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Дата публикации
Просмотры
1338
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