Президент призначив посла України в Польщі: хто він

До останнього часу Василь Боднар був послом України в Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща.

Указ про його призначення №7З9/2024 від 25 жовтня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща", – йдеться в указі.

Що про нього відомо

До останнього часу Василь Боднар був послом України в Туреччині (від 2021).

Раніше Боднар обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України (2017-2021).

Нагадаємо, наприкінці червня Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі Василя Зварича, який перебува на цій посаді від початку лютого 2022 року.

Зварич залишив Польщу і став послом України у Чехії, де очільника дипмісії не було два роки поспіль.

Зеленський перевів українського посла в Польщі на роботу в Чехію

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