Президент призначив посла України в Польщі: хто він

До останнього часу Василь Боднар був послом України в Туреччині.
Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Боднара Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща.
Указ про його призначення №7З9/2024 від 25 жовтня розміщено на сайті глави держави.
"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Польща", – йдеться в указі.
Що про нього відомо
До останнього часу Василь Боднар був послом України в Туреччині (від 2021).
Раніше Боднар обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України (2017-2021).
Нагадаємо, наприкінці червня Володимир Зеленський звільнив посла України у Польщі Василя Зварича, який перебува на цій посаді від початку лютого 2022 року.
Зварич залишив Польщу і став послом України у Чехії, де очільника дипмісії не було два роки поспіль.
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