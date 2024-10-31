Президент назначил посла Украины в Польше: кто он

До последнего времени Василий Боднар был послом Украины в Турции.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Боднара Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша.
Указ о его назначении №7З9/2024 от 25 октября размещен на сайте главы государства.
"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", – говорится в указе.
Что о нем известно
До последнего времени Василий Боднар был послом Украины в Турции (с 2021).
Ранее Боднар занимал должность замминистра иностранных дел Украины (2017-2021).
Напомним, в конце июня Владимир Зеленский уволил посла Украины в Польше Василия Зварыча, находившегося на этом посту с начала февраля 2022 года.
Зварыч покинул Польшу и стал послом Украины в Чехии, где главы дипмиссии не было два года подряд.
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