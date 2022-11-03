Привітання з Днем інженерних військ України: проза, картинки

День інженерних військ України

День інженерних військ — це свято України, яке також відзначається щорічно 3 листопада.

Історія свята

Свято встановлено в Україні президентським указом "…ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави…" 1999 року. Розмінування і розвідка позицій, будівництво укріплень і мостів, створення переправ і неприступних ліній оборони – все це завдання інженерів ЗСУ.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем інженерних військ

Сьогодні, в День інженерних військ, ми славимо особливих військових, їхню мужність і кмітливість, які вже не раз послужили Україні у вирішальний момент! Сьогодні я хочу побажати всім чинам в інженерних військах всього найкращого, а одному особливому хлопцю, талановитому і доброму - великого кохання і швидкого повернення додому, адже інженер, він і в мирному житті знадобиться!

***

Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з якою завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!

***

Кожен, хто хоч раз відчув страх, знає, що це таке. Кожен, хто служить в інженерних військах, готується перемогти страх - бо що таке служба, як не перемога над страхом? Бажаю стільки любові, дружби і поваги, щоб страх ніколи не виникало в серці чоловіків самої мужньої частини українських Збройних сил.

***

Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з яким завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!