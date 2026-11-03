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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5438
Час на прочитання
1 хв

Привітання з Днем інженерних військ України: проза, картинки

ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем інженерних військ України.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем інженерних військ України: проза, картинки

Привітання з Днем інженерних військ України: проза, картинки / © defence-ua.com

День інженерних військ України

День інженерних військ — це свято України, яке також відзначається щорічно 3 листопада.

Історія свята

Свято встановлено в Україні президентським указом «…ураховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави…» 1999 року. Розмінування і розвідка позицій, будівництво укріплень і мостів, створення переправ і неприступних ліній оборони — все це завдання інженерів ЗСУ.

Картинки і листівки для привітання

Привітання з Днем інженерних військ

Вітаю з Днем інженерних військ України! Бажаю міцного здоров’я, витримки, сил і впевненості у кожному рішенні. Нехай професійні навички допомагають долати найскладніші завдання, побратими завжди будуть надійною опорою, а кожен день наближає до перемоги. Бажаю безпечної служби, Божого захисту та якнайшвидшого повернення додому з миром!

***

З Днем інженерних військ! Ваша служба вимагає точності, мужності, відповідальності та високої майстерності. Дякую за вашу важливу роботу, завдяки якій військові підрозділи можуть просуватися вперед, долати перешкоди й захищати Україну. Бажаю міцного здоров’я, надійних побратимів, успішного виконання завдань і мирного неба над рідною землею!

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Щиро вітаю з Днем інженерних військ! Бажаю сили духу, незламності, професійних успіхів і надійного плеча поруч. Нехай кожне завдання завершується успішно, небезпека оминає стороною, а вдома завжди чекають люблячі рідні. Миру, перемоги та щасливого повернення до мирного життя!

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