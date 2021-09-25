Рада заснувала ще одну Державну премію України

Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування.

Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про державні нагороди України", заснувавши Державну премію України імені Мирослава Скорика.

Також читайте Комітет Ради хоче підтримати номінування Ліни Костенко на Нобелівську премію з літератури

"За" проголосували 306 народних депутатів.

Законом до переліку Державних премій України вноситься Державна премія України імені Мирослава Скорика - за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності.

Мирослав Скорик - один із провідних представників української композиторської школи другої половини XX - початку ХХІ ст., педагог, диригент, піаніст, музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, академік Національної академії мистецтв України, автор численних камерно-інструментальних творів, музики до балетів, кінофільмів, опери, обробок фольклорної музики, естрадних та джазових композицій.

У чому секрет магічної музики Мирослава Скорика

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання