Alyosha у відвертому боді з пікантними вирізами показала струнку фігуру

Артистка похизувалась довгими ніжками.

Українська співачка Alyosha не часто ділиться зі своїми шанувальниками відвертим контентом.

Та цього разу, артистка вирішила влаштувати собі фотосет. Знімками виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Alyosha позує у доволі відвертому боді з пікантними вирізами в зоні декольте.

Alyosha показала свою фігуру / instagram.com/alyoshasinger

Видно, що артистка має напрочуд стрункі ніжки, плаский животик та апетитні сідниці.

Свій образ знаменитість доповнила взуттям на підборах та масивними сережками.

Alyosha у боді / instagram.com/alyoshasinger

"Гарна жінка гуляє будівлею", - грайливо підписала допис співачка.

Шанувальники ж своєю чергою підтвердили слова зірки:

Ну дійсно ж гарна!

Неймовірна фігура!

Гарна!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя та Alyosha розповіли про бешкетливих дітей. Подружжя також поділилося лайфхаками щодо їхнього виховання.

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