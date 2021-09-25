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Alyosha у відвертому боді з пікантними вирізами показала струнку фігуру

Alyosha у відвертому боді з пікантними вирізами показала струнку фігуру

Alyosha у відвертому боді з пікантними вирізами показала струнку фігуру

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

Артистка похизувалась довгими ніжками.

Українська співачка Alyosha не часто ділиться зі своїми шанувальниками відвертим контентом.

Та цього разу, артистка вирішила влаштувати собі фотосет. Знімками виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото Alyosha позує у доволі відвертому боді з пікантними вирізами в зоні декольте.

Alyosha показала свою фігуру / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha показала свою фігуру / instagram.com/alyoshasinger

Видно, що артистка має напрочуд стрункі ніжки, плаский животик та апетитні сідниці.

Свій образ знаменитість доповнила взуттям на підборах та масивними сережками.

Alyosha у боді / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha у боді / instagram.com/alyoshasinger

"Гарна жінка гуляє будівлею", - грайливо підписала допис співачка.

Шанувальники ж своєю чергою підтвердили слова зірки:

  • Ну дійсно ж гарна!
  • Неймовірна фігура!
  • Гарна!

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя та Alyosha розповіли про бешкетливих дітей. Подружжя також поділилося лайфхаками щодо їхнього виховання.

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