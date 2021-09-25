Alyosha в откровенном боди с пикантными вырезами показала стройную фигуру

Артистка похвасталась длинными ножками.
Украинская певица Alyosha не часто делится со своими поклонниками откровенным контентом.
Но на этот раз артистка решила устроить себе фотосет. Снимками исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. На фото Alyosha позирует в довольно откровенном боди с пикантными вырезами в зоне декольте.
Видно, что у артистки удивительно таки стройные ножки, плоский животик и аппетитные ягодицы.
Свой образ знаменитость дополнила обувью на каблуке и массивными серьгами.
"Хорошая женщина гуляет зданием", — игриво подписала пост певица.
Поклонники же в свою очередь подтвердили слова звезды:
- Ну действительно же хороша!
- Невероятная фигура!
- Красивая!
Напомним, недавно Тарас Тополя и Alyosha рассказали об озорных детях. Супруги также поделились лайфхаками по их воспитанию.