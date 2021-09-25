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Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро дают ответы на наши вопросы;)

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 сентября 2021 рассказывает, что Овнам следует работать на результат, а Близнецам стоит расслабиться.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

©

Работайте на результат. Подробнее партнеру в отношениях. В рабочих вопросах ищите единомышленников.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Король кубков"

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Работайте над чувствами. В любви раскройте свой потенциал. В рабочих ситуациях слушайте сердца.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

© ТСН.ua
ТСН.ua

Расслабьтесь. Дела улучшаются в отношениях и в рабочих изложениях. Смело двигайтесь вперед.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Влюбленные"

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Идите друг к другу. В отношениях стоит расслабиться. В рабочих вызовах ищите единомышленников.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Тройка пентаклей"

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Работайте и получите результат. Но не забывайте об отдыхе. Поэтому работайте и над отношениями. На работе хвалите себя за сделанное.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

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Все меняется. В отношениях все может перевернуться с ног на голову. На работе готовьтесь к переменам.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева кубков"

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Двигайтесь к своему "Я". В любви старайтесь больше. В рабочих делах прислушивайтесь к интуиции.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка кубков"

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Иногда остановиться. В любовных перипетиях может быть больно. В движении по карьерной лестнице знайте чего вы хотите.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Звезда"

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Меняйте этот мир и меняйтесь сами. Удивляйте друг друга в отношениях. На работе отдохните.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка мечей"

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Вас ждут испытания. В отношениях ожидайте проблем. На работе возьмите отгул.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж кубков"

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Ожидайте нового. В любви откройте что-то новое. На работе прислушайтесь к интуиции.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

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Исследуйте энергию внутри себя. В отношениях работайте над чувствами. В движении по карьерной лестнице слушайте свои чувства.

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