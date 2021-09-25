Рада учредила еще одну Государственную премию Украины

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.
Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О государственных наградах Украины", учредив Государственную премию Украины имени Мирослава Скорика.
"За" проголосовали 306 народных депутатов.
Законом в перечень Государственных премий Украины вносится Государственная премия Украины имени Мирослава Скорика - за весомый вклад в развитие музыкального искусства Украины и внедрение новейших незаурядных практик в композиторской, исполнительской, музыковедческой деятельности.
Мирослав Скорик - один из ведущих представителей украинской композиторской школы второй половины XX - начала XXI веков, педагог, дирижер, пианист, музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, кандидат искусствоведения, академик Национальной академии искусств Украины, автор многочисленных камерно-инструментальных произведений, музыки к балетам, кинофильмам, опере, обработок народной музыки, эстрадных и джазовых композиций.