РНБО схвалила положення про реєстр олігархів - Данілов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) схвалила положення про реєстр олігархів ще у травні.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що відповідний указ президента повинен з'явитися найближчим часом.

Про це повідомляє Данілов розповів у інтерв'ю для liga.net.

"Інша справа - хто в ньому буде (у реєстрі олігархів - ред.), як це буде відбуватися і чи є у нас сьогодні час приділяти цьому питанню максимальну увагу. Але ми повинні діяти за законом", - наголосив Данілов.

Водночас, за словами секретаря РНБО, на питання про те, чи допомогла війна провести деолігархізацію, можна буде відповісти після війни.

Слід зазначити, що до реєстру олігархів мають потрапляти особи, які відповідають хоча б трьом з чотирьох ознак:

наявність значних активів;

монополія на окремому ринку товарів;

участь у політичному житті;

контроль медіа.

Нагадаємо, закон про олігархів, який передбачав створення відповідного реєстру, був прийнятий восени 2021 року. Тоді ідею закону розкритикували в ЄС, його експертизу проводить Венеційська комісія.