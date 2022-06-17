У Дніпрі мешканці викрали понад 13 тонн гуманітарної допомоги

В Дніпропетровській області правоохоронці затримали учасників банди, які розкрадали гуманітарну допомогу.

Вкрали злочинці на суму понад 1,3 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, двоє мешканців Дніпра вкрали консерви та харчові продукти вагою понад 13 тонн, призначені для надання гуманітарної допомоги.

Все вкрадене злочинці зберігали в грузовому та легковому автомобілі, а також у складському приміщенні в Кам’янському.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 (“Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги”) КК України. В рамках відкритого кримінального провадження призначені додаткові обшуки, проводиться збір доказів та встановлюються всі причетні до злочину особи. Наразі одного із зловмисників затримано”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі кажуть, що горить військова база.

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