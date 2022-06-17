У Міноборони повідомили, скільки триватиме мобілізація в Україні

У Міноборони повідомили, скільки триватиме мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні триває згідно з указом президента.

Мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які здійснюють оборону держави. Розбивати мобілізацію в Україні на якісь хвилі та етапи - недоцільно.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Мобілізацію недоцільно розбивати на якісь хвилі та етапи. Мобілізація ведеться відповідно до указу президента і у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану. Станом на сьогодні, мобілізаційні заходи тривають і будуть тривати до того часу, скільки необхідно, щоб доукомплектувати підрозділи ЗСУ, а також підрозділи інших сил оборони. Цей процес триває”, – сказав Мотузяник.

Нагадаємо, в Україні звільнили від призову ще одну категорію чоловіків.

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