В Україні звільнили від призову ще одну категорію чоловіків

Загальна мобілізація, що проходить в Україні, тепер не стосуватиметься ще однієї частини чоловічого населення. Верховна Рада звільнила від мобілізації студентів та педагогів професійно-технічних училищ.

Набув чинності закон №7272, який звільняє від призову учнів і викладачів ПТУ. За ухвалення законопроєкту №7272 загалом проголосували 360 депутатів. Таким чином в Україні прирівняли права учнів та викладачів закладів професійно-технічної освіти до прав студентів і викладачів вищих учбових закладів. Відтепер учні та викладачі закладів професійної та професійно-технічної освіти матимуть відстрочку від призову на військову службу.

Але є певні ньюанси:

Відстрочка від мобілізації дається тільки учням, які здобувають освіту н а денній або дуальній формі навчання .

. Відстрочка від призову надається лише викладачам, для яких викладацька діяльність у ПТУ є основним місцем роботи, і працюють вони там не менше ніж на 0,75 ставки.

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