Байден попередив європейських лідерів, що Путін не зупиниться на Україні

Президент США Джо Байден вважає, якби НАТО не відреагувало на російське вторгнення в Україні, то війна та хаос загрожували б усій Європі.

Також американський лідер впевнений, що очільник Кремля Володимир Путін не планує зупинятися лише на Україні.

Про це Байден заявив в інтерв'ю для Associated Press.

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Президент Америки наголосив, що США повинні були вступити у війну, розв'язану Росією, в Україні. Окрім цього, Байден вважає, коли б Путіну вдалося окупувати Україну - це б стало загрозою для НАТО.

"Варіант нічого не робити, був ще гіршим. Якби він вторгся в Україну і взяв її під контроль, як і Білорусь, що вже сталося, це стало б загрозою для НАТО, і все це могло бути набагато гіршим. Ви вже бачили, що вони роблять у Білорусі. Що сталося б із сусідніми країнами. Подивіться, що сталося б із Польщею, Чехією та іншими членами НАТО. До речі, Путін назвав однією з причин, чому він це почав, те, що не хотів, щоб вони приєдналися до НАТО. Він хотів такої фінляндизації НАТО. А отримав "НАТОізацію" Фінляндії", – зазначив Байден.

Раніше державний секретар Ентоні Блінкена зауважив, що понад 40 держав допомагають Україні у сфері оборони під час російського вторгнення.

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