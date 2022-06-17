Російський диктатор Володимир Путін погрожує світу голодом, який виник нібито через дії США та Європи.

У голоді, який найближчим часом може настати в африканських країнах, Путін, що є очевидно, звинувачує адміністрацію президента США Джо Байдена та європейських політиків.

Про це очільник Кремля заявив 17 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Ціни підуть ще більше вверх, що загрожує голодом, передусім, для бідних країн. І це буде повністю на совісті адміністрації США та євробюракратії", - видумав російський "фюрер".

Путін заявляє, що проблема із дефіцитними продуктами та високими цінами виникла не зараз, коли Росія розв'язала війну проти України, а начебто ще раніше.

"Ця проблема виникла не сьогодні, не за останні 3-4 роки, і абсолютно точно вона виникла не через Росію, як зараз заявляють деякі демагоги, намагаючись перекласти відповідальність на нашу країну", - цинічно висловився диктатор Кремля.

Нагадаємо, що Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії з 1 липня.

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