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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росіяни вдарили по Харкову балістикою: є постраждалі

Росіяни уночі атакували Харків.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 2 червня 2025 року росіяни удари балістикою по Харкову.

Мер міста Ігор Терехов додав про вибухи у місті.

  • Дві балістичні ракети ударили по Київському району.

  • Внаслідок ударів по Холодногірському району троє постраждалих.

Після атаки безпілотниками у результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.

Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.

Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.

За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.

Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.

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