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Росіяни вдарили по Харкову балістикою: є постраждалі
Росіяни уночі атакували Харків.
У ніч проти 2 червня 2025 року росіяни удари балістикою по Харкову.
Мер міста Ігор Терехов додав про вибухи у місті.
Дві балістичні ракети ударили по Київському району.
Внаслідок ударів по Холодногірському району троє постраждалих.
Після атаки безпілотниками у результаті ударів по місту, пошкоджено будівлю цивільного підприємства, кілька приватних будинків та авто.
Нагадаємо, 1 червня було проведено масштабний удар по стратегічних аеродромах на території Росії. Для атаки використовували безпілотники, які запускали прямо з вантажівок, що стояли поруч з автозаправками.
Операція під назвою «Павутина» вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Її підготовка тривала понад півтора року і вимагала складної організації та високого рівня координації.
За даними СБУ, всі учасники операції перебувають на території України, тому повідомлення про їхні затримання в Росії — це лише інформаційна маніпуляція.
Також у мережі опублікували відео атаки на Оленегорськ 1 червня.