Россияне ударили по Харькову баллистикой: есть пострадавшие

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 2 июня 2025 года россияне ударили баллистикой по Харькову .

Мэр города Игорь Терехов добавил о взрывах в городе.

Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району.

В результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших.

После атаки беспилотниками в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.

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Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.

Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.

По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.

Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.

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