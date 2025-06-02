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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне ударили по Харькову баллистикой: есть пострадавшие

Россияне ночью атаковали Харьков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © ТСН.ua

В ночь на 2 июня 2025 года россияне ударили баллистикой по Харькову .

Мэр города Игорь Терехов добавил о взрывах в городе.

  • Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району.

  • В результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших.

После атаки беспилотниками в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.

Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.

Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.

По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.

Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.

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