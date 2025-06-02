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- Украина
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Россияне ударили по Харькову баллистикой: есть пострадавшие
Россияне ночью атаковали Харьков.
В ночь на 2 июня 2025 года россияне ударили баллистикой по Харькову .
Мэр города Игорь Терехов добавил о взрывах в городе.
Две баллистические ракеты ударили по Киевскому району.
В результате ударов по Холодногорскому району трое пострадавших.
После атаки беспилотниками в результате ударов по городу повреждено здание гражданского предприятия, несколько частных домов и авто.
Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.
Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.
По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.
Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.