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- Украина
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В Харькове есть попадания после атаки вражеских дронов: первые подробности
В Харькове раздался ряд взрывов.
Харьков 2 июня 2025 года оказался под атакой враждебных БПЛА .
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе.
Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.
Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах до отбоя.
Мэр города Игорь Терехов добавил о взрывах в городе.
Есть информация по попаданиям в Холодногорском районе, на месте пожар. Детали уточняются.
Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.
Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.
По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.
Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.