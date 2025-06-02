В Харькове есть попадания после атаки вражеских дронов: первые подробности

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

Харьков 2 июня 2025 года оказался под атакой враждебных БПЛА .

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

Мощные взрывы прогремели в Шевченковском районе.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Берегите себя и оставайтесь в безопасных местах до отбоя.

Мэр города Игорь Терехов добавил о взрывах в городе.

Реклама

Есть информация по попаданиям в Холодногорском районе, на месте пожар. Детали уточняются.

Напомним, 1 июня был произведен масштабный удар по стратегическим аэродромам на территории России. Для атаки использовали беспилотники, которые запускали прямо из стоящих рядом с автозаправками грузовиков.

Операция под названием «Паутина» поразила 41 самолет стратегической авиации РФ. Ее подготовка длилась более полутора лет и требовала сложной организации и высокого уровня координации.

По данным СБУ, все участники операции находятся на территории Украины, поэтому сообщения об их задержании в России – это лишь информационная манипуляция.

Также в сети опубликовали видео атаки на Оленегорск 1 июня.

Реклама