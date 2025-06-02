Астрологічний прогноз на 2 червня

Флюгер / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію дня необхідно використовувати економно, здійснюючи лише найважливіші професійні — та побутові — дії.

Символ дня: флюгер.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий — символізує королівську владу, розкіш, шляхетність та таємничість.

Щасливі камені дня: геліотроп, бірюза.

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За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минуть без наслідків, особливо якщо відразу ж вжити необхідних заходів.

Харчування дня: дієта, якщо почати її цього дня, допоможе не тільки схуднути, але і очистити організм.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

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Дачні роботи дня: один із найкращих днів для будь-яких дачних робіт.

Магія та містика дня: можна виготовляти талісмани, які приваблюють успіх у всіх сферах життя та діяльності.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: брехня — навіть заради порятунку — нічого, крім шкоди, не принесе.

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Цитата дня: «Не можете повторити минуле? Чому, звісно, можете!» (Френсіс Скотт Фіцджеральд).