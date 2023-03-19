Росіяни влучили в будинок на Херсонщині: що відомо

У неділю, 19 березня, російські війська обстріляли Білозерку на Херсонщині. Окупанти влучили в житловий будинок

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Внаслідок ворожої атаки постраждала місцева жителька. Рятувальники дістати її з-під завалів.

"Після обіду російська артилерія вдарила по Білозерці. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З під завалу власної оселі вдалося дістати жінку. Постраждалу шпиталізувала бригада "швидкої", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, армія Росії увечері 18 березня завдала двох ракетних ударів з використанням авіації по Херсонщині. Винищувачі СУ-35 випустили дві ракети типу Х-59 по Бериславському району.

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